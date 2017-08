Stilist ja moelooja Jana Hallas leidis enesele uue hobi eelmisel kevadel, kui tema poeg Jakob lõpetas lasteaia. „Läksime inspireerivasse kohta, Püünsi keraamikastuudiosse tellima lasteaiaõpetajatele kingitusi ja nii ma seal käima hakkasin,“ räägib Jana, kuidas ta enda jaoks keraamika avastas.

Keraamikaga tegeleb Jana (47) juhendaja juures, kes samamoodi asjaga hobi korras tegeleb: „See on fun ja lahe, inspireeriv keskkond.“ Stilist räägib, et ta on juba ammu tahtnud endale ise asju valmistada, sest tal on oma nägemus, kuidas nad peaksid välja nägema.

HOBIKERAAMIK: Jana Hallas poseerimas koos oma loominguga. (Erakogu)

„Ma ei leidnud poest nõusid, mis vastaks minu ettekujutusele. See oli tegelikult juhus, et esimesel proovimisel tulid mul nõud hästi välja. Öeldakse vahel, et algaja õnn. Ma olin kohutavas vaimustuses.“

Jana valmistab eelkõige valatud savist õhukesi tasse, mis meenutavad veidi portselannõusid: „Selline paks ja kärakas savist tass mulle eriti ei meeldi.“ Nagu ikka, ei maksa savinõusid maha visata, aga näpu vahel nad niisama katki ei lähe. „Nad ei lähe katki siis, kui nad on ahjus kaks korda põletatud.“