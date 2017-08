„Olin oma poja tervise tõttu 15 aastat telest eemal. Teletöö graafik ei võimalda stabiilset tervisega tegelemist,“ selgitab ETV toimetaja ja saatejuht Karmel Killandi (enne abiellumist Eikner), miks ta poja astma ja raske allergia tõttu ekraanidelt kadus. „Tänu sellele on poeg Karli tervis nüüd kontrolli all, mis mulle emana tohutult rõõmu teeb. Seepärast võisin ka telesse naasta,“ ütleb naine, kes toimetab nüüd peaasjalikult küll kaadri taga, ent vahel pistab siiski ka pea kaamera ette.

Roosiaia vastuvõtt : Karmel Eikner-Killandi (ERLEND ŠTAUB)

Bravuuritar palus ETV toimetaja ja saatejuhi Karmel Eikneri hommikusöögile Pirital asuvasse kohvikusse ISU. Üllatus-üllatus, Karmel tuli hommikusöögile 14aastase tütre Karoliinaga! „Meil käib kodus remont ja oleme hetkel kahekesi kodutud,“ põhjendab Karmel.

Mina saabusin siia juba tunnike varem ja valmistasin teile tervisliku, kuid toitva hommikusöögi – ahjuomleti värskete juurviljadega. Aga, Karoliina, paljasta: kui usin hommikusöögi valmistaja on sinu ema?

Karoliina: Minu suuremal vennal on hommikuti kõht väga tühi ja ega meie emmel seepärast eriti rahulikke hommikuid olegi. Me mõlemad palume, et ta meile ikka midagi teeks.