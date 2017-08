Kopenhaageni juures Köge lahe servas esmaspäeva õhtul sõitnud jalgrattur leidis oma ehmatuseks naise käte, jalgade ja peata surnukeha ja helistas värisevi käsi politseile. Eile polnud veel selge, kas julmalt moonutatud keha kuulub ajakirjanik Kim Isabel Wallile, kes kadus merereisil leiutaja Peter Madseni ehitatud 18meetrisel allveelaeval. Surnukeha lebas allveelaeva uppumiskoha lähedal, kus tuukrid parajasti merepõhja uurisid. Politsei ütles siiski, et surnukeha identifitseerimiseks võib kuluda paar päeva, kuigi eksperdid tegutsevad ööpäev läbi. Peter Madsen (46) on vahi all. Algul oli ta uurijatele öelnud, et lubas naise enne allveepaadi uppumist randa, kuid hiljem muutis oma tunnistust ja väitis suletud uste taga peetud kohtuistungil, et ajakirjanik suri laeval juhtunud õnnetuses ning ta mattis tema surnukeha merre. OTSINGUD JÄTKUSID: Hoolimata moonutatud naiselaiba leidmisest, jätkusid kadunud Rootsi ajakirjaniku otsingud ka eile täisjõuga. (AFP / Scanpix)

Taani ajakirjanike väitel oli advokaat Betina Hald Engmark ilmselt soovitanud mehele sellist leebet ülestunnistust, et vältida mõrvasüüdistust. Advokaadi sõnul polnud Madsen oma tunnistust andes end milleski süüdi tunnistanud.

Teadaolevalt polnud 30aastane Rootsi ajakirjanik leiutajaga tülli läinud, sest veel päev enne naise kadumist oli neid märgatud sõbralikult koos kella 19.30 ajal õhtul. Surmapõhjuse tuvastamine on raske Kohaliku teadeteagentuuriga kõnelnud asjatundja ütles, et päevi vees vedelenud surnukeha on seisukorras, mis raskendab naise surma põhjuste tuvastamist. Politsei ja tuukrid jätkasid eile otsinguid Amageri saare lõunaranniku ümbruses, püüdes leida täpset kohta, kus Madsen oli naise merre heitnud. Rannikuvett vaatlesid ka Rootsi ametiisikud. ALLVEELAEVA KOMANDOTORNIS: Tõenäoliselt viimane foto ajakirjanik Wallist koos Madseniga allveelaeval tehtud ringsõidul. (AFP / Scanpix) Taani mereliiklust valvavad asjatundjad on suutnud võrdlemisi täpselt kaardile märkida Madseni allveelaeva Nautilus liikumise tolle kadumispäeval 11. augustil. Mitme rahvusvahelise väljaande heaks töötanud Rootsi ajakirjanik Wall oli kavandamas lugu Madsenist ja läks 10. augusti õhtul koos temaga allveelaevale. Kokkulepitud ajal Nautilus sadamasse tagasi ei tulnud. Madseniga saadi raadioühendus 11. augusti hommikupoolikul. Ta ütles, et laevas on kõik korras ja nad on tagasiteel sadamasse. Siis märkasid allveelaeva mitu paatidega ringi tiirutavat seltskonda, kelle kirjeldusel oli Madsen korraks tulnud Nautiluse komandotorni ning siis sealt laeva sisemusse tormanud. Tornist alla minnes oli Madsen lähimale paadile hõiganud, et see püsiks tema aluse lähedal ja et ta läheb ise midagi parandama. „See võib olla ohtlik,“ lisas ta. Minuti pärast oli ta komandotornis tagasi ja andis märku, et parandamine polnud õnnestunud. Allveelaev hakkas varsti pärast seda kella 11 paiku uppuma. Madsen hüppas vette ja ujus lähima paadi juurde. Wall ei saanud siis enam allveelaevas olla, sest kui see järgmisel päeval üles tõsteti, polnud seal temast jälgegi. Madsen pole öelnud, kus ta naise surnukeha merre heitis.