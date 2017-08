Terroristidel õnnestu tappa 15 ning vigastada rohkem kui 100 inimest Barcelonas ja selle ümbruses. Kaheksa rünnakud korraldanud võrgustiku liiget on saanud surma – neist kaks hukkusid Alcanaris maja plahvatamisel ning kuus laskis politsei maha.

Madridi ülemkohtu ees oli täna Mohamed Houli Chemlal, kes on üks neljast ellujäänud mehest, keda kahtlustatakse möödunud nädalal terrorirünnakute korraldamises. Ta oli ka esimene, kelle kohus üle kuulas. Chemlal sai vigastada Alcanari linnas majas, kus toimus eelmise nädala kolmapäeval ootamatu plahvatus, kirjutas BBC. Kohtu ette ilmus ta haiglapidžaamas.

Üks Barcelona terrorirünnaku kavandamises kahtlustatav mees tunnistas, et nende võrgustikul oli plaanis suurem rünnak, teatasid täna Hispaania kohtuallikad.

Anonüümseks jäänud kohtuallikas ütles, et Chemlal tunnistas nii politseile kui ka kohtule, et neil oli plaanis suurem rünnak, kinnitades sellega teooriat, mille Hispaania politsei tõi välja eelmisel nädalal.

Alcanaris plahvatanud majast leiti 120 bensiinikanistrit ning politsei oletas, et juhuslik pahvatus nurjas kurjategijate kavandatud rünnaku. El Mundo kirjutas, et Houli Chemlal rääkis kohtule, et üks mitmest sihtmärgist oli Sagrada Familia katedraal.