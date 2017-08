Kriitikutele ei antud ette ka komöödia definitsiooni ning nomineerida sai kõigi riikide filme. Eksperdid said valida oma südame järgi enda lemmikud ning filmid pidi olema sellised, mis on ka reaalselt nende endi elu muutnud ja mis ei vasta lihtsalt “ideaalse komöödia” valemile.

Parimate komöödiate TOP 20 on:

20) “Blazing Saddles” (Mel Brooks, 1974).

19) “The Lady Eve” (Preston Sturges, 1941)

18) “Sherlock Jr” (Buster Keaton, 1924)

17) “Bringing Up Baby” (Howard Hawks, 1938)

16. "The Great Dictator" (Charlie Chaplin, 1940)

15. "Monty Python and the Holy Grail" (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)

14. "His Girl Friday" (Howard Hawks, 1940)

13. "To Be or Not To Be" (Ernst Lubitsch, 1942)

12. "Modern Times" (Charlie Chaplin, 1936)

11. "The Big Lebowski" (Joel and Ethan Coen, 1998)

10. "The General" (Clyde Bruckman and Buster Keaton, 1926)

9. "This Is Spinal Tap" (Rob Reiner, 1984)

8. "Playtime" (Jacques Tati, 1967)

7. "Airplane!" (Jim Abrahams, David Zucker and Jerry Zucker, 1980)

6. "Life of Brian" (Terry Jones, 1979)

5. "Duck Soup" (Leo McCarey, 1933)

4. "Groundhog Day" (Harold Ramis, 1993)

3. "Annie Hall" (Woody Allen, 1977)

2. "Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" (Stanley Kubrick, 1964)

1. "Some Like It Hot" (Billy Wilder, 1959)