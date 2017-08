Prantsuse presidendi abikaasa Brigitte Macron on oma abikaasast 25 aastat vanem. „Ainus meie probleem on tõesti vanusevahe. See torkab igal hommikul silma, kui istume sööma: mina oma kortsudega, tema sile nagu poisike,“ ütles proua Macron avameelses intervjuus Daily Mailile.

64aastane Brigitte Macron ei saanud ametlikult esimese leedi tiitlit koos palga ja muude õigustega. See vajanuks põhiseaduse muutmist, mille vastu korjati 300 000 allkirja. „Ma ei tunne, et oleksin esimene leedi. See on ameeriklaste leiutatud väljend ja mulle see ei meeldi,“ ütles presidendiproua. Esmaspäeval teatas Prantsusmaa presidendi kantselei, et Brigitte Macron hakkab ilma palgata täitma heategevusülesandeid ja saatma oma abikaasat olulistel üritustel. Ta saab kaks abi ja omaette kabineti ning raha presidendikantselei eelarvest. Iga sendi kulutamisest saab avalikkus teada, lubas president Emmanuel Macroni esindaja.