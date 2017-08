"Savisaar on avaliku elu tegelane ja selles pole midagi imelikku, et ta oma protsessiga seotud mõtteid avalikkusega jagada tahab. Kohtupidamist see kindlasti ei häiri," ütleb Savisaare kaitsja Oliver Nääs kinnitades, et idee rahva ette tulla kuulub tema kaitsealusele.

Pressikonverentsi teemaks on muidugi augusti alguses jätkunud kohtulik uurimine, milles püütakse välja selgitada, kas Keskerakonna looja ja endine esimees on korruptsioonikuritegudes süüdi või mitte.

"Kuidas seda nüüd öelda – leedid ja džentelmenid!” alustab Savisaar reipalt. "Mina tahtsin seda tänast pressikonverentsi läbi viia ühel konkreetsel põhjusel. Nimelt rääkida sellest, miks ma pean seda protsessi poliitiliseks protsessiks ja miks ta seda minu arvates seda ka on."

"Kui sellel süüdistusel oleks mingisugune sisu olnud, siis ei oleks seda kuus aastat lihtsalt niisama üleval hoitud, vaid oleks tegutsetud väga kiiresti,” annab veteranpoliitik kohtuasja kulgemise tempole lühikese hinnangu. "See on minu esimene tähelepanek. Teiseks on selle loo arhitektid, kes asja välja mõtlesid, Norman Aas (endine peaprokurör - J. H.) ja Erik Heldna (kapo peadirektori endine asetäitja - J. H.) on tänaseks leidnud tee erasektorisse ning neid enam õiguskaitseorganite eesotsas ei ole. Nüüd, kui asi on jõudnud kohtusse ja hakkavad selguma tegelikud asjaolud. Mulle tundub see veider. Heldna lahkumine eriti. Kui asi jõudis kohtusse, siis ta pani kapost kaabet. Miks ta tulemusi ära ei oodanud?”

Savisaar juhib tähelepanu sellele, kuidas protsess on mõjutanud Eesti poliitmaastikku, tuues välja kolm põhjust, mis tahetakse teda karistada. “Kõigepealt see, et me näitasime rahvale öist sissetungi linnavalitsusse, mis sai võetud filmilindi peale,” loetleb Savisaar põhjusi, mis talle süüdistuse kaela tõid. “Teiseks meeleavaldused Riigiprokuratuuri ees, mis seni on toimumata jäänud (?). Kolmandaks kindlasti viieseerialine film “Savisaare protsess”, mis üsna adekvaatselt näitas seda, mis toimuma hakkab, ja peegeldas asjade käiku. Need on põhjused, miks mind tegelikult hakati karistama.”

Savisaar viib jutu käimasolevale kohtupidamisele toonitades asjaolusid, mis teda kui protsessiosalist eriti riivavad, ning nimetab esimesena kauplemist tunnistajatega.

Savisaar peatub seni kohtus üle kuulatud tunnistajatel. “Alustaksin Villu Reiljanist, kes ütles kohtus, et tema altkäemaksu mulle ei pakkunud ja mina ei nõustunud ka millegi sellise vastuvõtmisega,” räägib linnapea. “Minu arvates ei jõudnud see lugu küll mitte kuskile.”

Savisaar leiab, et kohtus tunnistusi andnud noorpoliitik Priit Kutser, kinnisvaraärimees Tarvo Teder ja reklaamiettevõtja Paavo Pettai on prokuratuurile tõsise pettumuse valmistanud. Midagi kuritegelikku ei suuda linnapea oma suhetes nende tunnistajatega välja tuua andes mõista, et talle süüks pandavad teod täiesti seaduslikud või siis poliitikas laialt levinud praktika. “Prokuratuur tahtis nendelt kuulda midagi muud ja rohkemat,” võtab Savisaar hinnata süüdistaja pettumust. “Nad tahtsid, et kaevataks Savisaare peale, aga seda ei tehtud.”

Lõpuks peatub Savisaar teemal, mida ta nimetab teabehankeks. “Tegelikult ma ei tea tänase päevani, miks mind teabehanke raames jälitama hakati,” laiutab Savisaar käsi. “Mul on tunne, et ka teie ei tea. Me pöördusime kohtuniku poole ja palusime, et meile tutvustataks teabehankega seotud dokumente. Kohtunik sellest keeldus, leides, et see ei olevat protsessiosalistele vajalik. Mina olin sellel ajal Eesti suurima opositsioonierakonna juht ja ma arvan, et õigusriigi seisukohalt on oluline minu jälitamise asjaolud avalikkuse ette tuua. Ega me selle nõudmist ei jäta."

Savisaar ütleb, et tema vastu algatatud protsess võib kesta veel kuus aastat. “Ma leian, et avalikkus peab teadma ka meiepoolset ja kujundama oma arvamuse,” lõpetab Savisaar oma monoloogi. “Väiteid, et tegu on poliitilise protsessiga, pole seni väga tõsiselt võetud. Aga olgem ausad, midagi peale poliitika te sealt kah ei leia.”