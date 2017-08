Ühendriigid on sõdinud Afganistanis 16 aastat, kaotanud seal rohkem kui 2400 sõdurit (koalitsioonipartnerid üle 1000) ja presidendikandidaat Trump lubas: „Me oleme kulutanud Afganistanis meeletul määral verd ja raha. Tuleme sealt ära!“ Oma kaua oodatud Afganistani strateegia kõnes esmaspäeval Fort Myeri armeebaasis tõmbas ta sellele kriipsu peale: „Meie väed jäävad Afganistani võiduka lõpuni!“

„Vägede kiire äratoomine jätaks sinna tühjuse, mida terroristid, eeskätt Islamiriik ja al-Qaeda tõttaksid täitma. Ameeriklased ootavad Afganistanis tegelikke reforme ja tegelikke tulemusi,“ ütles Trump, et ei kavatse sealsetele piiramatut ja tähtajatut tuge anda. Ühtlasi keeldus ta ütlemast, kui palju tuleb lõpuks Ühendriikide sõdureid sealsesse sõjakoldesse saata. „See sõltub olukorrast,“ oli ta ainus väide. Küll kutsus ta liitlasi, kaasa arvatud Indiat, panustama Afganistani majandusse ning nõudis, et Pakistan lõpetaks Afganistani valitsuse vastu võitlevate sisside toetamise ja nende treeningulaagrite lubamise enda pinnal. „Me maksame Pakistanile miljardeid ja miljardeid dollareid ning nemad majutavad meie vastu võitlevaid terroriste,“ prahvatas Trump.

Kõne oli laialivalguv ja erinevalt valimiste ajal lubatust ei sisaldanud kindlat plaani, kuidas võit võiks tulla. Taliban reageeris kohe: „Kõnes ei olnud midagi põhjapanevat ega uut. Tema nõndanimetatud uus kava on väga ebamäärane.“ Trumpi väiteid ruttas ümber lükkama ka Pakistani armee pressiesindaja: „Paksitanis ei ole terroristide varjupaiku. Me oleme võidelnud kõigi nendega.“

President jättis ütlemata, kui palju Ühendriikide sõdureid ta kavatseb lisaks praegusele 8400 Afganistani saata, kuid teada on, et kaitseminister James Mattis on juba varem saanud loa 3900 mehe läkitamiseks. Ta ootas sellega kuni strateegiakõneni. Mattis kinnitas ka, et ühtaegu Ühendriikidega on mõnedki liitlased tõstmas oma väehulka Afganistanis.

Ühendriikidel puuduvad ideed, mida teha Afganistaniga, kirjutas pärast Trumpi kõnet, mida telejaamad kandsid üle kogu rahvale, mõjuvõimsa väljaande Politico juhtkolumnist Susan B. Glasser. „Vaid üks asi on pärast seda kõnet kindel: keegi ei tea, mida teha. Trump on kulutanud pikki kuid õppimaks seda, mida Afganistani sõda on selgeks teinud teistele riigijuhtidele, rääkimata Briti ja Vene kindralitest – sekkuda konfliktidesse Afganistanis on kerge, aga väga raske on sealt võidukalt ära tulla.“