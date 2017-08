Piprapood kutsub üles osalema pildikonkursil "Minu lemmiktoit", mille auhinnaks on iga kokkaja unistus: maitseainete komplekt, kus leidub maitseaineid nii magusate kui ka soolaste hõrgutiste tarbeks. Ja selliseid komplekte loositakse välja lausa KOLM.

Saada oma pilt e-mailile mang@ohtuleht.ee. Fotol võib olla nii magusat kui ka soolast, nii lihtsalt valminud toite kui ka keerulisemaid. Kui tahad, võid saata pildi ka iseendast kokkamas.

Võitja selgub loosimisel.

Pilte on aega saata 6. septembrini, pärast mida loositakse välja võitjad ja pannakse pildid galeriisse.

Piprapood on juba 16 aastat vürtsitanud eestlaste toidulauda. Meil on lai valik toorvürtse, dekoorvürtse, maitseainete- ja vürtside kombinatsioone, mis on kohe valmis kasutamiseks. Pakume kodukokale restorani kvaliteeti, sest meilt leiad väiksemas pakendis trendikaid maitseid ja kombinatsioone mida kasutatakse tippkokkade poolt.

Külasta meie poode Tallinnas Liivalaia 43 või Ülemiste keskuses või uuri meie tootevalikut e-poes!