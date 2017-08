Vonni sõnul on fotod temast ja Tiger Woodsist ehtsad, tunnistades, et pildid tehti aastaid tagasi, enne, kui paar 2015. aastal lahku läks. Vonn on lubanud häkkerid intiimsete fotode avalikustamise eest kohtusse kaevata.

Häkkerid on enda valdusesse saanud mitmete kuulsuste privaatseid pilte ning lekitanud need tuntud pornolehekülgedele.

„See on ennekuulmatu ja põlastusväärne privaatsuse rikkumine, kui keegi varastab ja illegaalselt avaldab intiimseid fotosid. Lindsey on astumas vajalikke samme oma õiguste kaitsmiseks. Ta usub, et inimesed, kes tema privaatsete fotode häkkimises süüdi on, sealhulgas veebileht, mis utsitab sellist käitumist tagant, tuleb kohtulikult vastutusele võtta,” sõnas Vonni pressiesindaja.