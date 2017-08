Selle suve üheks populaarseks sihtpunktiks on eestlaste seas kujunenud imekaunis Horvaatia oma mägede ja randadega. Õhtulehe reporter Meisi Volt pakkis suvepuhkuse ajal kohvri ning otsustas läbida 2500 kilomeetrit helesinise vee juurde autoga. Kui mõnus oli see teekond tegelikult ja mida pakub kuulus Spliti rand, vaata meeleolukast videopäevikust!

Tuhandeid kilomeetreid mugava autoga mõõta on asi, mille võiks korra elus ära proovida, aga mida enam nii kergekäeliselt ette võtta ei soovi. Hoolimata sellest, et 2500 kilomeetrit autoga Eestist Horvaatiasse reisida oli päris tüütu, on mugav kauni riigi mägesid ja külasid avastada ning saarte vahel praamiga reisida just oma autoga. Edaspidi võtan ilmselt teekonna ette lennukiga ja rendin sõiduki kohalikust firmast.

Horvaatia ja meie reisiseltskonna poolt külastatud Spliti ja Podstrana rannad on meeleolukad! Spliti ainsas liivarannas paistab pidu käivat seitse päeva nädalas, mis tähendab, et rahvast on palju ja enda järele koristamisest suurt lugu ei peeta.

Vaata vahvast videost, mida meeles pidada autoga pikka maad reisides ning mida pakuvad Horvaatia rannad!