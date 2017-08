Jäär Sul õnnestub tegevusvabadust suurendada, teha julgeid samme, et pühenduda asjadele, mis sulle rõõmu ja naudingut pakuvad, end hobide vallas arendada.

Sõnn Hea aeg pere ja koduga seotud uute alguste planeerimiseks. Võta aega, et mõelda, mida ja kuidas oleks otstarbekas korraldada, pea lähedastega tuleviku teemal nõu.

Vähk Küllap on tähelepanu töö ja raha teemal. Võid avastada hea võimaluse kiireks edasiminekuks või valmistuda lausa uuele ametikohale kandideerimiseks.

Neitsi Need plaanid, mida seni oled vaid salamisi haudunud, hakkavad küpseks saama. Valmistu neid välja käima! Märkad võimalusi, mis varem tundusid lausa võimatud olevat.

Kaalud Päeva võtmesõna on koostöö planeerimine. Saad päris hästi aru, kes on su parimad mõttekaaslased ja usaldusväärsed sõbrad, kellega aga pole mõtet üheskoos edasi minna.