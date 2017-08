Jus D´Ame lugu algas Läänemaal, kus ühel sügisel puhast ja head õunamahla maitstes tuli mõte seda naudingut pikendada. Nii enda kui ka teiste jaoks. Niisiis asuti otsima võimalusi.

Jus D´Ame on tervislik ja säilitusaineteta mahl. Viljad on valitud eranditult pehmete ja mõnusate maitsetega sortidelt, mis annab omakorda mahlale talle iseloomuliku pehme ja maheda maitse. Kuna mahl on keemiavaba, võib seda julgesti nimetada pärismahlaks. Ja just sedavõrd tervislikku mahla vajavadki lapsed selleks, et õpitu jääks kiirest pähe ning pärast kooli jaksaks ka trenni minna!

Pelegi on õunamahlal palju teaduslikult tõestatud häid omadusi:

* Hea südamele

* Hea kopsudele

* Aitab puhastada maksa ja säilitada pH taset organismis

* Aitab vähendada kolesteroolitaset organismis

* C-vitamiin, raud ja boor on head abilised hoidmaks luustiku terve ja tugevana.

* Toetab immuunsüsteemi

* Aitab ennetada kasvajate teket ja arengut

* Aitab lahendada seedeprobleeme

* A-vitamiin on kasulik silmadele ja nägemisele



Hetkel saab tellida selliseid mahlu:



Õunamahl. 3L kraaniga kott.

Õuna-arooniamahl. 3L kraaniga kott.

Õuna-mustsõstramahl. 3L kraaniga kott.

Sügisel lisandub sortimenti ka pudelites mahl.



Tallinna piires toimetame mahlu ka soovitud aadressile. Miinimumkogus 4 kotti.

1 kott maksab 5 eurot (sisaldab käibemaksu).



Telli aadressilt: trade@altivela.eu