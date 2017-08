„Tuhandete, ka kaitsealuste lindude ebaseaduslik tapmine on kriminaalkuritegu ja see tuleb lõpetada,“ kirjutab itaallasest endine jahimees Eesti ametivõimudele, tundes end solvatuna, et kõiki Itaalia jahimehi on hakatud alusetult pidama kurjategijateks.

Murelik itaallane kirjutab kaasmaalastest, kellel on tekkinud Eestis linnujahil käies tõsiseid probleeme. Endisele jahimehele on hästi teada ka Itaalia jahituristide probleemide allikas, kelleks on muretseja sõnul Euroopas jahiturismi võimalusi pakkuva firma OKKAPPA Evolution juht Luigi Ferrari. Endise jahimehe väitel ei suvatse Luigi Ferrari teavitada oma kliente Eestis kehtivatest jahipidamisreeglitest ja seadustest, mis peaks olema tema kui vahendaja moraalne kohus.

Kirja autor väidab end teadvat, et Luigi Ferrari on selleks aastaks sõlminud jahilepingud lindude küttimiseks Kihnu saarel, kus jahipidamist kontrollitakse harva ja ametimeeste meritsi kohale jõudmine võtab vähemalt kaks tundi. Tänavuseks pardihooajaks olevat Ferrari välja valinud veel Aseri Ida-Virumaal ja Saaremaa.

Eesti võime hoiatanud itaallase sõnu kinnitab ka OKKAPPA Evolution Estonia Facebooki sein, kus Ferrari andis oma kundedele juba 3.juunil teada, et meeliülendava jahielamuse kolm tänavust sihtkohta Eestis on leitud ja kokkulepped sõlmitud. Ferrari murelik kaasmaalane on aga veendunud, et ülbetel ja halastamatutel jahituristidel pole vähimatki õigustust teiste maade seadusi ja kombeid oma saagihimu nimel eirata.

Eesti looduse pärast südant valutav välismaalane ütleb, et ta on väsinud ja solvatud pidevatest süüdistustest, nagu oleks kõik Itaalia jahimehed kurjategijad. „Mõned neist on, aga ainult siis, kui seadust kaitsma kutsutud võimud seda lubavad,“ lausub kirja autor.

Ugrilik jahikultuur erineb Itaalia omast

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahiturismi pahupool Eesti jahimeestele tuttav teema. Korts kinnitab, et Eesti linnud on Lõuna-Euroopa küttidele juba pikemat aega atraktiivsed.

„Koos kõige positiivsega, mis Euroopa Liiduga ühinemine Eestile andis, tulid kaasa ka probleemid, mis inimeste vaba liikumisega ja võrdse kohtlemisega kaasnevad,“ tõdeb Tõnis Korts. „Põhjamaine ugrilik loodusest lähtuv jahikultuur erineb Lõuna- Euroopa jahikultuurist. Kui välismaalaste jahidokumendid on korras, ei saa nendele Eestis kehtiva välismaalase jahitunnistuse väljastamisest keelduda. Küll aga on meie kohapealsete jahikorraldajate ülesanne liikmesriigi kodanikele tutvustada nii kehtivat seadusandlust kui ka Eesti jahinduse head tava. Kui seda ei täideta või ignoreeritakse, tuleb karistada vastavalt seadustele.“ Nii koputab EJS tegevjuht eelkõige kohalike jahikorraldajate südametunnistusele, sest vastavalt kehtivale jahiseadusele on maaomanikul õigus korraldada oma maal väikeulukite (sh veelindude) jahti ja sõlmida kokkuleppeid jahindustegevuse korraldamiseks oma kinnisasjal. Seega piisab kirglikel Itaalia küttidel leida vaid leplik ja teenistusest huvitatud maaomanik ning püss palge.

Keskkonnainspektsioonist kinnitatakse ELSile, et Itaaliast pärit veelinnujahimeeste kontroll on olnud inspektsiooni tähelepanu all viimased kümmekond aastat. „Igal aastal on mõned neist Eestis jahti pidades rikkunud jahipidamisele kehtestatud nõudeid,“ sedastavad inspektorid. „Valdavaks rikkumiseks on olnud Eestis ja kõikides Euroopa Liitu kuuluvates riikides keelatud elektroonilise peibutusvahendi kasutamine. Näiteks 2016. aastal karistas inspektsioon elektroonilise peibutusvahendi kasutamise eest Kihnus nelja, Ida-Virumaal Aseri vallas kahte ja Hiiumaal Käina vallas kahte Itaalia jahimeest.“

Jahiärimees Luigi Ferrari jääb püüdmatuks

Veendumaks, et Eesti loomakaitsjate poole pöördunud muretseja puhul pole juhuslikult tegemist Luigi Ferrari konkurendiga või lihtsalt pahatahtliku inimesega, helistab Õhtuleht Itaaliasse OKKAPPA Evolution juhile. „Buongiorno, ma olen praegu Tallinnas,“ vastab Luigi Ferrari. „Kes te olete ja kuidas saan teid aidata? Palun korrake! Muidugi võime kohtuda. Ma ei räägi hästi inglise keelt, minu tõlk helistab teile tagasi.“ Tõlk helistabki mõne minuti pärast, lubades Luigiga kohtumiskoha suhtes kokku leppida ning taas ühendust võtta. Kõnet aga ei tule. Mõni tund hiljem võtab toimetusega ühendust Eestis elav itaallasest jalgpallientusiast Angelo Palmeri. Selgub, et nüüd on Õhtulehe ja Luigi Ferrari kohtumise organiseerimine pandud selle tubli mehe õlule. Lepime kokkusaamise esmaspäeva hommikuks. Pühapäeval teatab aga Angelo, et Luigi on juba jõudnud Tallinnast ära sõita ning kohtuda võiks ehk tuleval reedel. Äsja alanud pardihooaeg paneb jahituriste vahendavale ärimehele kuhjaga kohustusi ning ettevõtlikust Luigi tuleb aru saada. Pakume mehele võimaluse tema aadressil tehtud süüdistusi kirjalikult kommenteerida.

ELS kutsub inimesi üles valvsusele, sest meie linnurikkusele potentsiaalset ohtu kujutavad 100 relvastatud senjoori pole nende hinnangul siiski naljaasi. Itaalia jahimees, kellelt ELS ja mitu asjaomast Eesti ametkonda välismaalase mureliku kirja said, pole loomakaitsjate kommunikatsioonijuhi Liisa-Indra Pajuste sugugi anonüümne kaebaja. Tema nimi olevat teada, kuigi meediale saadetud ingliskeelse kirja alt seda ei leia.

Loomakaitsjad paluvad kahtlasest jahipidamisest kohe teada anda Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite numbrile 526 7117 või Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.

Luigi Ferrari: “Laimajaga tegelevad juba meie advokaadid!”

Oma läkituses Õhtulehel nimetab Luigi Ferrari enda vastu suunatud anonüümset süüdistust argpükslikuks. „Minule ja Eesti jahipidamise eest vastutavatele ametiisikutele, kes me teeme oma tööd parimal viisil, on kirja sisu vale ja laimav,“ kirjutab Ferrari, olles veendunud, et kirjaautoriks on keegi ebaaus ja häiritud konkurent.

Luigi Ferrari on kindel, et tema juba tööd alustanud advokaadid selgitavad peagi laimaja isiku välja ning annavad talle väärilise vastulöögi.

„Teavitame alati oma kliente neis maades, kuhu me reise korraldame, kehtivatest jahi- ja kalastusseadustest ja -reeglitest,“ jätkab Ferrari. „Kliendid saavad kirjaliku teavituse kõigist seadusest tulenevatest piirangutest. Nad peavad selle läbi lugema ja sellele alla kirjutama. Veel enam, mitmed ametiisikute poolt teostatud kontrollid pole tuvastanud väimaidki piirangute rikkumisi. Firma OKKAPPA Evolution sünni taga on minu isiklik kirg jahipidamise ja kalapüügi vastu. Itaalias tegutsen ma aga hoopis teisel elualal, mis pole jahi ja kalastusega seotud. OKKAPPA Evolutioni eesmärk on anda inimestele võimalus realiseerida oma jahi- ja kalastuskirge Euroopas ja mujal maailmas ning teha seda – ma rõhutan – ausal moel, austades ja järgides külastataval maal kehtivaid kombeid ja ettekirjutusi.“

Kihnlased itaallaste kõmmutamist heaks ei kiida