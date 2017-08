Tartu üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango tõdeb, et kohapuudus on esmakursuslasi kimbutanud juba pikki aastaid ning kolmsada-nelisada kohta jäi ka tänavu vajaka. „Ses suhtes pole midagi muutunud. Viimane meie ühiselamu ehitati viisteist aastat tagasi. Raatuse 22 oli suur leevendus. Praegusest 3200 ühiselamukohast on 710 just seal,“ räägib ta. Hango sõnul on kohaprobleem eelkõige esmakursuslastel. Väljalangenud, teise kõrgkooli läinud või eraka kasuks otsustanud tudengite hulk on parasjagu nõnda suur, et kui tudeng venitab jaanuarisse välja, siis peaks ta ühikakoha saama.

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel tõdeb, et uut ühiselamut pole siiski mõttekas ehitada, kuna siis jääks aasta esimesel poolel suur hulk tube vabaks.

„Paljud tudengid eelistavadki privaatsemat erakorterit ja Tartus on viimastel aastatel üüriturg tublisti arenenud. Korralikumad korterid maksavad küll rohkem kui ühiselamutuba, kuid odavamate puhul on hinnatase enam-vähem sama. Kui Annelinnas korter kolme inimese peale võtta, siis ei tule tuba kallim kui ühiselamus. Vastsetel tudengitel on esialgu lihtsam elada ühiselamus, aga siis hakatakse otsima uusi võimalusi ja toad jäävad vabaks,“ selgitab Pagel. Hango sõnul ei ole märgata, et majanduse tõusud ja langused tudengite ühikakoha eelistusi oleksid väga muutnud. Ikka on neid, kes soovivad kogu tuba ja on neid, kes tahavad kaheinimesetuba. Tänavune trend on pigem, et eelistatakse odavamat varianti. „On proovitud ka seda, et võimalikult palju tudengeid võtaksid toa kahe peale. Aga võõra inimesega koos elama ei saa sundida. See võib viia koguni õpitulemuste langemiseni. Tegelikult ei ole ka praegu hilja end järjekorda panna. Esimesed kohad hakkavad vabanema juba oktoobris ja novembris,“ selgitab ta. Üle mitme aasta oli sel suvel Tartu üliõpilaskülas väike hinnatõus. Renoveeritud majas maksab koht nüüd 110 eurot kuus, renoveerimata majas jääb sellest veel 40 eurot tasku. Üksi toas elades tuleb kobedama ühikatoa eest välja käia 220 eurot.