IRL-i linnapeakandidaat Raivo Aeg alustas oma kampaaniat täna linnavalitsuse ees õigusrikkumisega, kui sulges lintidega linnavalitsuse ees asuva kõnnitee, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

„Avaliku korra eeskirjast kinnipidamine tähendab ühiselu reeglite austamist. Kõnnitee on jalakäijatele vabaks kasutamiseks ja poliitaktsioonide läbiviijatel palun seda järgida,“ ütles Aas. “Vabadus meelt avaldada on meil laialdane, selleks ei ole tarvis linnaruumis liikujaid omavoliliste piirdelintidega segada.“

Aas osutas, et kahetsusväärsel kombel tegeleb Isamaa ja Res Publica Liit ning Raivo Aeg oma poliitaktsiooni käigus linna teenistujate halvustamise ja laimamisega. „Inimene, kes valimatult ja alusetult linna töötajaid laimab, ei sobi organisatsiooni juhtima ja innustama, sõnas Aas. „Aegi ajal töötas kapos nii spioone kui korruptante, Dresseneid ja Põdereid, seega ei peaks ta liialt lahmima.“

Taavi Aasa sõnul ootab ta konkurentidelt sisuliste ideede osas selgust. Nii on IRL-i poliitikud hüpelnud tasuta ühistranspordi kritiseerimise ja laiendamise nõude vahel. „Tasuta ühistransport on Tallinna edulugu ja on toonud meile palju elanikke juurde, samuti motiveerib tasuta sõit ühistransporti kasutama. Selle lõpetamine ei tule kõne alla.“