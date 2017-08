Laupäeval toimus Lasnamäel Pae tänaval üritus, mis paljud möödasõitvad autojuhid suisa keeletuks tegi – kari tüdrukuid oli bikiinides kogunenud autopesulasse, et kõigi soovijate raudsuksud läikima lüüa. Nende seas ka saatest „Abielus esimesest silmapilgust“ tuntuks saanud Helen Kõpp.

Helen jagab Instagramis oma jälgijatega ka meenutust sellest päevast ja ütleb, et ta tahtis bikiinides autopesul osaleda juba paar aastat tagasi, kui sellise ürituse reklaami nägin. „Pidasin ennast liiga koledaks selleks, et sinna minna, ja kuulasin lolle, kes ütlesid: „Ää rõve“. See aasta ma siiski läksin ja sain tehtud jälle ühe oma pisikestest unistustest!“ kirjutab ta.

„Võite küll mõelda, et kuidas nii arukal ilusal naisel on selline jube unistus. Siin avaldan väikese SALADUSE: ainult targad naised ongi valmis selliste asjadega tegelema! Jah! Seetõttu ongi tihti nii, et mõni ennast paljastav modell on tegelikult ka teadlane.“