IRL-i linnapeakandidaat Raivo Aegi sõnul on ta oma meeskonnaga hinnanud, et korruptsioonist tulenevad kahjud ulatuvad Tallinnas 100 miljoni euroni aastas ja seepärast alustas ta täna Tallinna linnavalitsuse ees aktsiooniga „Korruptsioonitõrje.“



„Korruptsioon pidurdab majanduse kasvu ja see on fakt. Tallinna juhtimises valitseva korruptsiooni tõttu jäävad linnas loomata uued ja tasuvamad töökohad, sest ettevõtjad ei julge investeerida linna, kus asjade ajamiseks tuleb maksta altkäemaksu. Seetõttu jääb Tallinna linnaeelarvesse laekumata miljoneid eurosid millega saaks palju vajalikku teha linnas,“ rääkis ta.



„Selle rahaga saaks muuta Tallinna turvalisemaks peredele ja lastele. Turvaline linn tähendab minu jaoks kodulähedasi koole ja lasteaedu, huviringe ja treenimisvõimalusi. Linn, kus on korralik tänavavalgustus ja terviklik kergliiklusteedevõrk. Ma tahan, et Tallinn oleks linn, kus vanemad julgevad ka oma kõige saata koduuksest välja ilma järelvalveta,“ selgitas Aeg oma visiooni Tallinnast.



Aeg kommenteeris veel, et Tallinn on Eesti majanduse vedur, kus toodetakse ligi pool rahvuslikust rikkusest ja korruptiivsus on Savisaare ja Keskerakonna ametnike osas lausa kohtus tõendatud.

„Õiguskaitseorganid on andnud kohtu alla linnapea, abilinnapea, volikogu esimehe ja hulgaliselt teisi keskerakondlasi. See on fakt. Seega on esimene ülesanne kogu Eesti elatustaseme tõstmiseks korruptsioonile Tallinnas piir panna. Ja selleks tuleb Savisaare linnavalitsus välja vahetada,“ selgitas Aeg.