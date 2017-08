President ütles välja seda, mida oluliseks peab. 90 protsenti pidupäeva kõnest kulus poliitikute ja poliitika tegemise nahutamisele ning maailmavaateliste näpunäidete jagamisele. Oht vabadusele ja demokraatia arengule on tõsine sõnum.

Paraku on nii, et erakondadel, kes harrastavad jõulist ja teatraalset vastandumist, on suurem rahva toetus. Ja poliitikud, kes kasutavad radikaalset ja reljeefset retoorikat ning kaikamehe keelekasutust, on ajakirjanduse ja meedia arvates karismaga poliitikud, kes leiavad ohtralt tähelepanu ja kajastamist.

Seepärast julgustan presidenti tulevikus oma kõnedes minema lõpuni ja lisaks poliitikute vastutustunde esiletõstmisele rõhutaks president kogu ahela toimimist - ka ajakirjanduse vastutust kõneisikute ja teemade valikul ning nende kajastamisel. Samuti valija tarkust ja nõudlikkust poliitikute, kui ka poliitika kajastamise suhtes.