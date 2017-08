Powerball USA peavõit 650 miljonit dollarit on suuruselt teine kogu selle loterii ajaloos. Eestlastel on võimalik sellel loteriil mängida online!

Eestlased saavad püüda peavõitu Powerball USA loteriil võrdselt ameeriklastega!

Eelmisel loosimisel, laupäeval, 19. augustil ei saanud keegi peavõitu, mille summa oli siis 535 miljonit dollarit. Pärast järjekordset akumulatsiooni on loterii jackpot nüüd 650 miljonit dollarit. See on suuruselt teine peavõit kogu Powerballi loterii ajaloos.

Laupäevase loosimise võidunumbrid olid 17, 19, 39, 43, 68 ja Powerballi erinumber 13. Power Play langes numbrile 4X, mis tähendab, et iga mängija, kes varem kasutas multiplikaatorit Power Play, suurendas teisejärgulise võidu korral seda neljakordselt.

Pärast 20 loosimist, mille järel loterii peavõit suurenes piletimüügi arvelt, ulatub see nüüd 650 miljoni dollarini. Raske on öelda, millise piirini loterii peavõit kasvab, kuid rahvusvaheline loteriiteenindusfirma theLotter on juba nüüd täheldanud piletite läbimüügi tormilist kasvu.

Olgu öeldud, et loteriiteenindus theLotter on kättesaadav ka Eesti kodanikele. Kas tahate osaleda legendaarses loteriis, kuid teil ei ole võimalik selleks spetsiaalselt USA-sse sõita? Ameerika loteriil saab õnneks mängida ka interneti vahendusel.

USA loterii loosimises võib osaleda igaüks

TheLotteri kõige tuntum loteriivõitja on tänaseks M. M, Iraagi kurd Bagdadist, kes võitis 6,4 miljoni dollari suuruse peavõidu 2015. aasta augustis, olles ostnud interneti vahendusel loterii Oregon Megabucks pileti.

Iraagist pärit loteriivõitja lugu pälvis massilist kajastamist maailma massiteabevahendites. Sellest kirjutasid teiste hulgas New York Times, Daily Mail, NBC, CNN ja Associated Press. Nad kõik, olles korraldanud omaenda juurdluse, jõudsid järeldusele, et loteriipiletite ostmine online TheLotteri koduleheküljel vastab kõigile Rahvuslike Loteriide nõuetele.

Mitteresident võitis USA loteriil. Mis saab edasi?

Olles võitnud loteriil TheLotteri internetilehekülje kaudu, saab võitja kätte 100% võidusummast, olgu see siis väike või teise või esimese kategooria võidusumma.

Kui loteriivõidu summa ei ületa 50 000 dollarit, võtab TheLotter.com iseseisvalt võidu välja ning kannab vastava summa üle kliendi kontole loetud tundide jooksul pärast loosimise tulemuste teatavakstegemist.

Suurte võitude, sealhulgas peavõidu puhul organiseerib TheLotter.com võitjale sõidu sellesse riiki, kus loterii korraldati ning õnnelik võitja võtab oma võidu ise välja TheLotter.com esindajate täielikul toetusel.