Armastatud selgeltnägija Marilyn Kerro jagab sotsiaalmeedias nõuandeid, kuidas võidelda negatiivse energiaga.

Eesti juurtega nõid kirjutab Facebookis: „Tänane tegu! Energiad liiguvad võimsalt ja tugevalt, kiirelt ja kasvavas suunas, kuid kahjuks on augusti energiad negatiivsete nootidega. Täna, kes vähegi soovib, võib oma kodus püüda kinni kõik negatiivsed energialiikumised. Selleks moodusta oma kodus nelinurkne võrgustik, asetades igasse toanurka üks klaas vee ja soola segust

(näiteks: magamistuba vasak nurk, elutuba parem jne). Samuti välisukse ette, kahele poole ust (parem nurk ja vasak nurk), lisa samuti klaasid.

Sool on tuntud kui negatiivsuse eemaldaja, vesi on jällegi puhastav. Tee igale klaasile vasaku käega peale rist õhus!

Hommikul vala kõik segud valamust alla. Pese klaasid, pese põrandad.

Süüta valge küünal ja viiruk ning naudi uut energiat kodus! Head energiat. Seda võid teha alati siis, kui tunned, et kodus meeltult raske olla ning surumistunne!

Selline hea ja lihtne väike soovitus teile tänaseks-homseks.

PS! Kes kardab magada, kardab halba und, soovitan samuti panna selline segu voodi alla omale! Hoiad eemale kõik paranormaalse oma unedest ja toast!"