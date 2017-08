See on esimene kord, kui Egiptuse valitsuse liige Eestit külastab.

Välisminister Mikser: Egiptus on ELi võtmepartneriks paljude kriiside lahendamisel

Välisminister Sven Mikser kohtus täna Tallinnas Egiptuse välisministri Sameh Hassan Shoukryga, kellega arutati kahe riigi suhete tihendamist, Egiptuse ja Euroopa Liidu suhteid, ning olukorda EL lõunanaabruses, sealhulgas Liibüas.

Eesti ELi Nõukogu eesistumisest rääkides kinnitas Mikser, et Eesti jaoks on stabiilsus lõunanaabruses ja laiemas Lähis-Idas väga oluline. "Olukord Euroopa Liidust nii idas kui ka lõunas on meie jaoks strateegilise tähtsusega, sest see on Euroopa julgeolekuga vahetult seotud," ütles välisminister.

Kohtumisel tõdeti, et EL ja Egiptus peavad üheskoos leidma lahenduse ebaseadusliku rände, ekstremismi ja terrorismi probleemidele. "Paremaks toimetulemiseks tuleb tõhustada koostööd ja infovahetust," ütles Mikser. Välisministri sõnul on Egiptus antud küsimustes ELi üks võtmepartnereid.

Välisministrid kinnitasid, et Eesti ja Egiptuse suhted on head ning kaardistasid võimalusi koostöö tihendamiseks. "Eesti on omalt poolt jätkuvalt valmis jagama e-riigi kogemusi, panustame ka EL ja Aafrika tippkohtumise digiteemadesse," ütles Mikser. Välisminister avaldas lootust, et ka Egiptuse turismisektor taastub, sest turism on Egiptuse majanduse üheks kandvaks sektoriks ja Egiptus on olnud oluline sihtriik Eesti turistidele, kuid juhtis tähelepanu turistide turvalisuse tagamise olulisusele.