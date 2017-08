Mustamäe linnaosas tõusis korteri keskmine ruutmeetri hind 2017. aasta augustis 1600 euroni, mis on 15,5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Suure üllatusena on hinnad senises staar-linnaosas Põhja-Tallinnas hoopis aastaga langenud, analüüsib Eesti üks suurimaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti tehingu- ja hinnaülevaadet.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul tegi Mustamägi erandliku hüppe, sest sinna lisandus palju keskmisest suuremad korterelamuid – Hõbemetsa, Pöörise, Mäepealse, Kuklase ja Kadaka Kaksikud. “Mustamäe areng oli seni ühtlane, kuid just viimasel aastal toimus ehitusmahtudes hüpe ning see ning see mõjutas ka statistilist keskmist,” ütles Vahter.

“Mustamäe maine on paranenud ja sinna kolivad nooremad inimesed, kes ostavad uuemaid ja kallimaid kortereid. Kuvandit tõstab nii Tehnikaülikool koos oma infrastruktuuriga kui end piirkonda sisse seadnud tehnoloogiasektori ettevõtted nagu näiteks pakiroboteid loov Starship Technologies,” ütles Vahter.

“Mustamäe vanem kahetoaline korter maksab endiselt 1400-1500 eurot ruutmeeter, mis pole muutunud. Uute hind on aga 1800-2000 ja see viib keskmise üles,” lisas Vahter.

Ainsa linnaosana langes ruutmeetri hind aastaga Põhja-Tallinnas. “Kalamaja poolses otsas on hinnad nii kõrgeks tõusnud, et see pole paljudele enam kättesaadav. Järjest rohkem tehakse tehinguid odavamas Kopli küljes,” ütles Vahter.

