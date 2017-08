Mustamäe linnaosas tõusis korteri keskmine ruutmeetri hind 2017. aasta augustis 1600 euroni, mis on 15,5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Suure üllatusena on hinnad senises staar-linnaosas Põhja-Tallinnas hoopis aastaga langenud, analüüsib Eesti üks suurimaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti tehingu- ja hinnaülevaadet.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul tegi Mustamäe erandliku hüppe, sest sinna lisandus palju keskmisest suuremad korterelamuid – Hõbemetsa, Pöörise, Mäepealse, Kuklase ja Kadaka Kaksikud.

“Mustamäe areng oli seni ühtlane, kuid just viimasel aastal toimus ehitusmahtudes hüpe ning see ning see mõjutas ka statistilist keskmist,” ütles Vahter.