Mental Floss on USA ja Inglismaa näitel toonud välja kuus tegevust, mida nn õrnema soo esindajad ei tohtinud harrastada kohati isegi kuni eelmise sajandi teise pooleni välja. Tänapäeval vallandaks sellised keelud ilmselt sugudevahelise maailmasõja.

Algselt uskusid Ameerika kohtud, et naised kannatavad „soodefekti“ käes. Ka arvati, et naised on kurjategijate suhtes liiga kaastundlikud ja neid tuleks kriminaalasjade jõhkratest detailidest säästa. Kongress lubas naised vandekohtutesse aastal 1957. Aga mõned osariigid ei lasknud naistel ikkagi vandekohtu töös osaleda. Lõplikult pani selles osas seaduse maksma ülekohus aastal 1975.

3. Töötada rasedana

Kuni 1964. aastani arvestati, et rase naine lahkub töölt kohe ja lõplikult. Tööandjatel polnud kohustust rasedaks jäänud töötajaid ametis edasi hoida. Lapsi ootavatel naistel polnud seaduse kaitset ja vastavaid hüvesid kuni 1978. aastani.

4. Kasutada rasedusvastaseid vahendeid

Kontratseptiivid olid 20. sajandil selline tabu, et paljudes osariikides ei tohtinud paarid loodusele vahele astuda. Ülemkohus seadustas rasedusvastased vahendid lõplikult 1965. Abielunaiste jaoks oli see hea uudis. Aga 26-s USA osariigis ei tohtinud vallalised naised jätkuvalt suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutada. Ülemkohus lõpetas sellise olukorra aastal 1972.

5. Mängida jalgpalli

Kui tuhanded mehed 1915. aastal sõtta marssisid, siis võtsid Inglismaa naised nende tööd ja tegemised üle – seda ka meelelahutusliku tegevuse valdkonnas. Tekkisid naiste jalgpallimeeskonnad, said avalikuks sensatsiooniks ja tõid staadionitele kuni 53 000 inimese suuruse publiku. 1921. aastal tunnistas jalgpalliliiga juhtkond aga mängu naiste kehade jaoks „sobimatuks“. Naiste vutitiimidel keelati „meeste staadionite kasutamine“ ja see olukord kehtis kuni 1971. aastani.

6. Vaadata olümpiat