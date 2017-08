Viimsilased on hädas valimisreklaamidega, mille asukoht tavapärast elu ja igapäevategevusi häirib. Sotsiaalmeedias tekitas täna pahameeletormi lasteaia parklasse paigutatud Reformierakonna reklaamtreiler. Veidi vähem kui kaks kuud on jäänud järgmiste valimisteni, mistõttu on tänavapilt valimisreklaamidest kirju. Et valijate tähelepanu saada, kiputakse hõivama ka neid kohti, kuhu praktilisel põhjustel reklaami lihtsalt panna ei sobi. Üks sellistest on Viimsis asuv Päikeseratta lasteaed, mille esisel parkimisplatsil hõivab valimisreklaam hulga parkimiskohti. Täna hommikul viis sellesse lasteaeda oma võsukest üks viimsilane, kellele parklas nähtu kuidagi meeltmööda ei olnud. „Valimisplakat oli üle nelja parkimiskoha. See tekitas hämmeldust ja tuska,“ kirjeldab ta. „See võiks ju natukenegi eemal olla, et saaks autosid normaalselt parkida,“ rääkis mees, kelle sõnul segab reklaam lasteaia ees parkimist juba mitu päeva.

„Parkla iseenesest on ju suur ja täna ei olnud parkimisega väga suurt probleemi. Aga eile hommikul oli rohkem autosid, kui last lasteaeda viisin. Ma kujutan ette, et kui septembri alguses tulevad kõik lapsed tagasi lasteaeda, siis on seal hommikuti nii ehk naa parkla autosid täis. Kui treiler on veel ees, siis ta võtab ju neli kohta ära,“ on lapsevanem mures.

Mehe sõnul ei ole niivõrd häiriv, et reklaam lasteaia või ka koolide läheduses on, sest need on üldjuhul viisakad ning suunatud eelkõige lapsevanematele. Küll aga võiks hoolikamalt valida, et reklaam tavapärast elurütmi ei segaks. „Valimisreklaami võib teha, see on kõik ju seaduslik, aga õiges kohas. See ei peaks seal parklas seisma, võiks ju mujal olla.“ Reformierakonna Viimsi piirkonna kampaaniajuht Elis Tootsman tunnistab täbarat olukorda. „Kindlasti plaanime selle teisalda. On tõesti sattunud väga halva ruumi peale,“ sõnas Tootsman.