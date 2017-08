Nimelt väisasid staarid kaubanduskeskust Itaalia Forte dei Marmi kuurortlinnas. Jackson ja Johnson olid mereäärses linnakeses puhkusel, kui kohalikud inimesed märkasid, et nad külastavad usinalt luksusbrändide poode. Hiljem istusid mehed pargipingile jalga puhkama ja nende kõrval olid ostukotid, mis kandsid muu hulgas ka Louis Vuittoni ja Prada logosid.

Hollywoodi näitleja Samuel L. Jackson ja endine NBA täht Magic Johnson said Itaalias üllatava kriitika osaliseks, vahendab Daily Sabah.

Ilmselt ei pruugi Itaalias olla piisavalt Hollywoodi filmistaaride ega ka tippkorvpallurite fänne, sest Jacksonit ja Johnsonit peeti ekslikult pagulasteks. Paljud Itaalia sotsiaalmeedia kasutajad olid vihased, kui nägid, et kahe tumedanahalise „sisserändaja“ elu on nagu lill, sest nad võivad abiraha eest kallites butiikides sisseoste teha.

Isegi tuntud Itaalia modell Nina Moric nurises fotosid kommenteerides „See on meie maksumaksjate raha, mida nad rõõmsalt kulutavad, häbi peaks neil olema!“

Tegelikult on Samuel L. Jackson tuntud Ameerika filmiprodutsent ja auhinnatud näitleja, kes on mänginud pea sajas filmis. Tema kamraad Earvin "Magic" Johnson Jr on kunagine NBA korvpallimeeskonna tuntumaid mängijaid.