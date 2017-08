Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et pühapäeva õhtul tuli Itä-Uudenmaa politseile teade pussitamisest Pähkinäpolkul Vantaas. Ohvriks oli 20-aastane sisserändajast noormees, ründajateks aga üks soomlane ning üks mees, kelle aktsent olevat kõlanud eestlaslikult.

Ründajad küsisid ohvrilt, kas too on moslem. Seejärel võttis üks meestest noa välja ja läks ohvrile kallale. Ohvril õnnestus põgenema pääseda, kiirabi tuvastas, et saadud vigastused olid piisavalt kerged, et mees kodusele ravile lubada.

Politseil ei õnnestunud pühapäeval teopaiga läheduses kirjeldusele vastavaid mehi leida, kuid uurimine jätkub. Politsei esindaja sõnul võib rünnakut käsitleda rassilise kuriteona.

Reede õhtul toimus pussitamine Turu kesklinnas Kauppatoril, kus Maroko päritolu 18-aastane mees tappis kaks naist ja haavas kaheksat inimest.