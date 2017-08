Kuna Eesti kooliõpikutes on kõrgused märgitud Kroonlinna nulli süsteemi alusel ja peamiselt täisarvudes, ei tule neis teha suuri muudatusi, kuid siiski peab parandama pisut rohkem kui ainult kõrgussüsteemi mõistet. „Näiteks jääb Suure Munamäe kõrguseks ikkagi 317 meetrit. Muutuvad näiteks Kuutsemäe kõrgus (vana süsteemi järgi on see 217 meetrit, uue järgi 218 meetrit) ja ka Emumägi saab meetri kõrgust juurde (ümardamisel uue süsteemi järgi on selle kõrgus 167 meetrit),“ märkis kirjastuse Avita geograafia toimetaja Birgit Vahing.

Seni on Kroonlinna nullist lähtuv kõrguste mõõtmise süsteem olnud Eesti üks viimaseid mõõduerisusi võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Amsterdami nulli teed on läinud ka teised Balti riigid: Läti võttis mõõtühiku kasutusele 2014. aastal ja Leedu 2016.

„Varem polnud [Eestil] üleminek võimalik, kuna Maa-ameti korraldamisel toimunud tervet maad katva riikliku kõrgusvõru töö- ja ajamahukas ajakohastamine lõppes alles mõned kuud tagasi,“ selgitas Ellmann, kelle sõnul peaks Euroopaga ühtne kõrgussüsteem lihtsustama rahvusvahelisi projekteerimis- ja ehitustöid. „Oluline on see ka merenavigatsioonis, kuna nüüd on võimalik merekaartidel esitada Läänemere sügavusi ühtses süsteemis.“

Kahemastilise purjelaeva kapten Herkki Haldre aga on seevastu seisukohal, et kõrgussüsteemi vahetus ei muuda mitte midagi. „Merenduses ei mängi kõrgussüsteem mitte mingisugust rolli, sügavused jäävad ikka samaks. Minul on oluline teada, kui palju mul on vett kiilu all ja see jääb ikkagi samaks,“ kinnitas Haldre.