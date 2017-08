3) Õhtul jõuab Evelin Ilvese teema TV3 „Seitsmestesse uudistesse“, kus on sabast kinni saadud mehelt, kes samuti presidendiprouaga tantsu vihtus tol saatuslikul ööl. Vincent polnud seega ainus.

Kaader uudistesaatest (TV3 "Seitsmesed uudised")

Mees jutustab, et jalga keerutati kella 4-5 vahel öösel ning tegu oli kindlasti Eveliniga.

4) Not welcome to Estonia! On 23. august ja Kadriorg vaikib. Siiani pole midagi Evelini teemal kommenteeritud. Küll aga sahistavad portaalid, et Evelin Ilves lendas koos tütre Kadri-Keiuga Saksamaale.

5) Vahepeal nuhib meedia välja, et salapärane Komeedi-Vincent töötab ühes Eesti itifirmas. Kolleeg ütleb päringu peale: see on tema eraelu, kui ta tõesti tahab seda kommenteerida, küll ta siis sellest ka märku annab.

Õhtuleht 27. augustil 2014.

Noormehe suhtlusportaalide kontod ei jäta kahtlust, et Tallinna ööelu talle meeldib. Ta on käinud pidutsemas pealinna trenditeadlikke meelispaikades Club Privés ning klubis Teater. Facebookis jälgib ta ka üritustesarja "Legendary Wednesday", kus toimus ka ennast­unustav suudlus.

6) Lisaks Vincentile satub meedia huviorbiiti Tallinna seltskonnas hästi tuntud kreeklasest staarkokk Nikolaos Stavrakakis, kes on ilmselgelt pahane, et teda skandaaliga seostatakse.

"Olen oma töös kohanud printse, kuningannasid ja Hollywoodi näitlejaid. Paris Hiltonit ja Pamela Andersoni. Inimesi, kes on maailma mastaabis palju kuulsamad kui teie esileedi," loetleb ta. "Ja ma ei suudelnud ka neist mitte kedagi!" naljatab ta. "Olen sõnapidaja mees ning ma ei käituks eales abielunaisega nii, saati siis veel sellises seisuses naisterahvaga. Ja kui käituksin, siis tunnistaksin seda," kinnitas ta.

7) On 27. august ja Eesti Ekspress kirjutab, et koos tütrega Saksamaale reisinud Evelin otsustab edasi sõita üle ookeani USAsse. Abikaasa Toomas Hendrik väisab enamikke planeeritud üritusi üksi või koos pojaga.

8) Möödunud on neli päeva ja on 1. september, kui selgub – Evelin on tagasi ja einestab sõbrannaga kohvikus.

Evelin Ilves koos sõbrannaga Mahemarketis. (Meelis Tomson)

Samal ajal selgub, et Norra riigivisiidile sõidab Toomas Hendrik üksi. „Karistus? Enda soov?“ küsib toonane Õhtuleht, miks Evelin kaasa ei sõida.

9) Õhtuleht kirjutab 3. septembril, et Vincent – too Casanova, kelle käte vahel Evelin väidetavalt oli – on kadunud olnud nagu tina tuhka. Aga imestada pole midagi, oli ju töönädal. Nädalavahetusel vallutas ta taas! Kui Vincent taas tuka läikima lõi ja Tallinna ööellu sukeldus, jäi ta pildile loetamatu hulga naistega.

Vincent Tallinna öö(m)elus. (Lugeja foto)

„Ta hoiab ikka väga madalat profiili, see lõi tal päris korralikult põhja alt ära,“ väidab Vincentiga koos pidutsenud noormees hiljutise skandaali kohta.

10) Kümme päeva hiljem tabatakse Evelin ja Toomas koos õhtustamas restoranis Manna La Roosa.

Ligi kuu aega hiljem jääb endine presidendipaar taas kaamerate ette ühes vanalinna restoranis. Pealtnägija sõnul oldi teineteise vastu siiski pigem külmad.

JUTTU JÄTKUB KAUEMAKS: Ilvesed neljapäeval Kahes Kokas õhtustamas. Vestlus oli elav, aga jahe, väidab pealtnägija. (Lugeja foto)

Järgmisel hommikul sõidab president üksi Rootsi.

11) Kuni vabariigi aastapäevani valitseb suhteline vaikus, kus presidendipaar pigem nohiseb omaette, tehes aeg-ajalt ülesastumisi. Ka Vincent on kadunud.

Kui saabub 24. veebruar, on Toomas ja Evelin üle pika aja taas koos avalikkuse ees.

(Laura Oks)

"Kui eelmisel aastal oli näha, et presidendipaari suhetes on tõsine mõra, siis tänavu on nad teineteise vastu täiesti ükskõiksed. Puudus igasugune silmside ja kehakontakt ning Evelin näitab ennast pigem kui vaba naist. Samal ajal palus ta oma lahke oleku ja soojade käepigistustega Eesti rahvalt suudluse pärast võõra mehega andeks," arvab presidendi vastuvõttu analüüsinud kehakeele ekspert ja psühholoog Atali Stahlman.