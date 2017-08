„Star Trek: Deep Space Nine'i“ näitlejanna Terry Farrell teatas, et ta on kihlunud alg-Spocki Leonard Nimoy poja Adam Nimoyga.

„Ei ole valeuudis!“ vastas Farrell sotsiaalmeedias ühele fännile, kes söandas filmikriitik Scott Mantzi esmast uudist kahtluse alla seada.

New York Posti teatel on see mõlemale teine abielu. 53aastasel näitlejannal on eksabikaasaga poeg, 61aastasel kineastil Nimoyl poeg ja tütar. Paarike näitas end esmakordselt punavaibal eelmisel aastal.

Leonard Nimoy suri 2015. aasta veebruaris 83 aasta vanuses raske kopsuhaiguse tagajärjel.