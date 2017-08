Esmaspäeva õhtul kella 21 paiku tabas Ischia saart maavärin magnituudiga 4.0. Kaks inimest hukkusid, vähemalt 39 said viga ja mõned inimesed on endiselt kadunud, vahendab The Guardian.

Ischia on saareke Napoli lahes, Napoli linnast umbes 30 kilomeetri kaugusel. Tugev maavärin raputas ennekõike saare põhjaosa. Mitu maja ning üks vana kirik varisesid kokku.

Kui maavärin algas, tormasid paanikas elanikud ja turistid tänavatele. Mõned hotellid ja osa saare haiglast evakueeriti. Järeltõukeid oli tunda ka öösel, kui päästemeeskonnad rusude alt inimesi otsisid. Mitmed inimesed veetsid öö õuemurul või tänava ääres tekkides ja magamiskottides.

Inimesed veetsid öö tänavatel (Reuters / Scanpix)

Üks hukkunu suri oma kokkuvarisenud elumajas, teine jäi kiriku küljest langenud kamakate alla. Varahommikul suutsid päästjad ühest kokkuvajunud elumajast päästa seitsmekuuse imiku, tema vanem vend ja õde on endiselt kadunud. Laste vanemad on terved.