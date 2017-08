Mitmed USA ja Kanada diplomaadid Kuubal kurdavad, et neid rünnatakse müstiliste helilainetega, mille tõttu on nad pidanud lausa ravil käima. Keegi ei tea täpselt, kas mürarünnakute taga on Kuuba salateenistus või hoopis Põhja-Korea.

2016. aasta novembrist on mõned diplomaadid ja nende pereliikmed pidanud taluma kummalisi, ent ahistavaid rünnakuid. Kümme ohvrit on ka arstide poole pöördunud. CNNiga anonüümselt vestelnud kaks diplomaati räägivad, et nende kõrvakuulmine on jäädavalt kahjustatud ning kodumaa arstid keelasid neil Kuubale naasta. Mitu diplomaati on esitanud palve, et neid kuhugi mujale ümber saadetaks. Selle aasta juunis kaebasid ka viis Kanada diplomaati, et nemad ja nende pereliikmed kannatavad sama ahistamise ning samade sümptomite käes. Ehkki Kuuba võimud koostöös kanadalaste ja ameeriklastega asusid asja uurima, jätkusid kummalised helirünnakud endiselt.

Oletatavad relvad, mida rünnakutes kasutatakse, on erinevad ning on diplomaatide kinnitusel kindlasti paigutatud kas nende kodudesse Havannas või siis vähemalt aeda. Üks, mida diplomaadid kirjeldavad, ei tekita mitte lärmi, vaid töötab inimese kuuldavusest väljaspool. Kui helirünnak algab, tekivad otsekohe sümptomid nagu iiveldus, peavalu ja kuulmise nõrgenemine. Samas on teised rünnakud vägagi kuuldavad: kurdistav lärm, mis sarnaneb putuka pirisemise või metalli kraapimisega. Kust vastikud helid täpselt tulevad, ei suuda ohvrid tuvastada. Mõnda ohvrit tabavad rünnakud hilistel öötundidel.