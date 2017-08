Ühendriikide president Donald Trump teatas eile Fort Myeris sõdurite ees peetud kõnes, et kavatseb USA vägesid Afganistanis suurendada. Varem on Trump öelnud, et Ameerika peaks Afganistanist lahkuma, vahendab CNN.

„Ameerika vaenlased ei tohi iialgi meie plaane teada saada, või siis peaksid uskuma, et kui mõnda aega ootavad, siis kaome ära,“ rääkis Trump sõduritele. Siis jätkas ta: „Ma ei ütle, millal me ründame, aga kindlasti ründame.“

Trump nahutas seejärel Pakistani, USA liitlast Afganistanis. „Me oleme Pakistanile miljardeid ja miljardeid dollareid maksnud ja mis nemad samal ajal teevad: peidavad neidsamu terroriste, kellega me võitleme. See peab kohe muutuma,“ rääkis president. Ka üritas Trump vastuteeneid saada Indialt: „Me oleme väga tänulikud, et India on teinud tähtsaid samme stabiilsuse säilitamiseks Afganistanis, aga India teenib USA-ga äri tehes miljardeid, nii et tahaksime, et nad meid Afganistanis rohkem aitaksid, eriti majandusliku abi ja arengu mõttes.“

Mõned väliseksperdid usuvad, et Haqqani, afgaani Talibani ühe haru juhtkond pesitseb Pakistanis ning et kui need peidupaigad hävitada, oleks see Afganistanis rahu säilitamiseks võtmetähtsusega operatsioon.

Täpsemaid plaane president oma kõnes ei avalikustanud.