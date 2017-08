Postimees avaldab oma kontserni kuuluva kinnisvaraportaali kuulutusi tutvustavaid artikleid, nimetades seda ajakirjanduslikuks koostööks, meedia- ja kommunikatsiooniõppejõud peavad aga tulemust olemuslikult reklaamiks, mis vajaks sisuturunduse märget.

Postimehe alamportaalis ilmuvate artiklite juures vastav märge puudub, samuti kirjutavad müüdavaid kinnisvaraobjekte reklaamivaid artikleid Postimehe ajakirjanikud, kes reklaami teha ei tohiks, kirjutab ERRi uudisportaal.

Kinnisvaraportaal KV.ee on üks paljudest Margus Linnamäele kuuluva Eesti Meedia kontserni ettevõtetest.

"See, et KV.ee portaal kuulub Postimehega samasse kontserni ja üks käsi justkui annab teisele loa, on hea ettekääne," ütleb Tallinna ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juht ning meedia ja kommunikatsiooni vanemteadur, dotsent Indrek Ibrus.

Ehkki ajakirjandusväljaanded on omavahel kokku leppinud, et reklaamsisuga artiklid tuleks eristada "sisuturunduse" vms arusaadava sildiga, ei ole Postimees ühelegi KV.ee objekti reklaamivale artiklile vastavat märget lisanud.