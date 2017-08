Jänes pagariäris.

"Kas teil sinepisaiu on?"

"Ei ole," vastas müüja.

Järgmisel päeval tuli jänes jälle.

"Kas teil sinepisaiu on?"

"Ei ole," vastas müüja.

Kui jänes oli ära läinud, otsustas müüja, et tuleb teha sinepisaiu, kui ikka küsitakse.

Mõne päeva pärast tuli jänes jälle kondiitriärisse.

"Kas teil sinepisaiu on?"

"On küll!" vastas müüja

rõõmsalt.

"Öäk-öäk, iiveldama ajavad!" ütles jänes.