Algaja näitleja võetakse näidendisse kõrvalossa, kus on tal vaid üks repliik:

"Kuulake kahureid kõmisemas!"

Saabub esietendus. Enne lavaleminekut on näitleja rambipalavikus ja korrutab pidevalt endamisi: "Kuulake kahureid kõmisemas!", "Kuulake

kahureid kõmisemas!"

Lõpuks antakse märku, et on aeg

avale minna. Kostab kahurilask: "PÕMM!!!" ja selle järel noore näitleja repliik: "Mis kurat see veel oli?!"