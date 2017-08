„Presidendi vastuvõtu ülekanne oli ajalises nihkes väga lihtsal põhjusel – tahtsime pidupäeval jõuda võimalikult paljudesse Eesti kodudesse,“ ütleb ETV ülekande vastutav toimetaja Karmel Killandi.

Killandi selgitab, et eetriaeg valiti uuringute järgi, mis näitavad mitmeid aastaid, millisel kellajal on pühapäeviti kõige rohkem inimesi televiisorite ees: „President tegi seekord vastuvõtu tavapärasest varem, et kõik need, kel on soovi, jõuaksid ka Ruja ajaloolisele kontserdile.“

Teleülekande hilisemaks planeerimisel oli samuti oluline Ruja, kes tegelikult tegi oma esimese taasühinemise etteaste just Kadrioru roosiaias.

„Oli ju Ruja lugudel väga oluline roll Eesti vabaks saamise loos ja inimeste lootuse ülalhoidmisel. Tahtsime, et selle legendaarse ansambli uhke sõnumiga lugusid kuuleksid ka need inimesed, kes Tallinna kontserdile tulla ei saanud.“