Kopenhaageni politsei teatas täna õhtul, et merest leiti naise laip, millel puuduvad käed, jalad ja pea.

Uurimist juhtiva Jens Mølleri sõnul on ennatlik arvata, et leitud torso puhul on tegemist 10. augustil kadunuks jäänud Rootsi ajakirjaniku Kim Walliga, vahendas Iltalehti Aftonbladetit, DRi, Expressenit. Surnukeha isik tehakse kindlaks DNA-analüüsi abil.

Torso leiti Amageri saare juures, politsei sõnul on see vees olnud juba mõnda aega.

30aastane Kim Wall kadus pärast seda, kui ta oli tegemas lugu taanlasest Peter Madsenist viimase allveelaeval. Madsen vahistati kahtlustatuna Walli surmas. Madsen on öelnud, et Wall suri õnnetuses ning ta viskas naise laiba merre.