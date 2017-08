Nädalavahetusel paari pandud Taavi ja Luisa Rõivase glamuurne pulm tekitas paljudes lugejates küsimuse, kui palju selline luksus ja sära küll maksma võis minna, kui endalegi sellist tahaks? Õhtuleht tegi kogenud pulmakorraldaja abiga mõned arvutused ja sai summaks umbes 40 000 eurot.

Kuulus paar korraldas väidetavalt pulma sõprade abiga ise, aga et see igaühel tänapäeval võimalik ei ole, sai lähtutud sellest, et asi aetakse korda pulmakorraldaja abiga. Korraldaja hind sõltub sellest, kas tellida täisteenus ehk pulmakorraldus kõigele või osaline teenus. Üldjuhul jääb korraldus 500–1000 euro kanti.

Keskmine Eesti mõisa üürihind jääb 4000 euro kanti. „Selline on näiteks Taagepera ja Sagadi mõisa üür, kuigi see sõltub ka hooajast,“ teab üks kodumaine pulmakorraldaja, et suvel on üür kallim. Pulmaisa teenus maksab 800–1200 ehk keskmiselt 1000 eurot.