Tallinna külje all Talleggi haudejaama prügikastidest leidis mööduja hulga tibusid, kes läbisegi juba surnud saatusekaaslastega prügiautot ootasid. „See on eluaeg nõnda olnud,“ lajatab kohalik elanik Alar, kellele ei tule pühapäeva õhtul juhuslikult leitud abitud sulelised üllatusena.

Kui esmaspäeva hommikul olid kilekottidesse pakitud tibupojad veel Talleggi Loo haudejaama prügikastides äravedu ootamas, siis enne tööpäeva lõppu oli enamik prügikaste kas läinud või tühjendatud. Ka eelmainitud asutuse juhatajat ei õnnestunud tabada, hoolimata sellest, et lasime haudejaama uksekella mitu korda ja nõudvalt. Naabruses elava naise sõnul on see kummaline, sest hoone kõrval seisev hõbedane auto kuuluvat just juhatajale.

Naabruses elavale Alarile ei tule uudis tibupoegadest uudisena. Mehe sõnul on sarnaseid asju juhtunud aastakümneid, ent keegi sellest väga numbrit ei tee. Alari abikaasa Kersti tunnistab, et ta on käinud seal kohapeal vaatamas, kuidas asjad käivad. Ta mõtles sinna tööle minna. „Seal on selline masin, mis purustab elusad tibud kohe ära. Küllaltki õudne töö,“ selgitab ta.

Kersti usub, et juhtunu taga võivad olla saamatud töötajad, kelle hooletuse tõttu elustibud prügikasti sattusid. „Tööpuudus on suur,“ möönab ta. Kersti ei ole tibupoegi prügikastis näinud, kuid haudejaama ümbruses ringi patseerimas küll.