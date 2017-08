Talleggi haudejaama tibude kohtlemise skandaali valguses kirjutas ettevõtte endine töötaja Delfile kirja, milles kirjeldab, kui võikalt linde koheldakse ning millised on töötajate töötingimused.

"Mind vihastab ja samas ajab naerma proua Eve Samuli (HKScan Estonia linnukasvatusdivisjoni direktor - toim) jutt! Ta teab väga hästi, kui suured on viimastel aastatel haudejaamas partiid, mis tähendab, et naistel tõsteti ilma palgatõusuta töökoormus kolmekordseks (varem kolmele päevale jagunenud partiid on viidud ühele päevale, et ikka rohkem liha toota).

Tibusid koorub päevas kolm korda rohkem kui kümme aastat tagasi, tänu millele on purustaja pidevalt katki ja naised peavad 20-kiloseid munakoortest, munadest ja praaktibudest koosnevaid koorimiskaste taguma käsitsi videol nähtavatesse püttidesse. Kõik tibud - nii koorunud kui koorumata - jäävad sinna ootama oma piinarikast surma, enne mida neid taotakse suure roobi või kastiga madalamaks, et sinna ikka rohkem mahuks...,“ kirjutas Talleggis töötanud inimene, kelle sõnul on ka haudejaamas see nii tibudele kui tavatöötajatele ebanormaalsed tingimused – kuumus tapab ja õhku ei ole.

