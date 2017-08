„Tema kuulus nende õppejõudude hulka, kellele oli hea eksamit anda. See ei tähendanud kerget eksamit, tema omad olid ühed hullemad,“ meenutab ajaloolane, Eesti Sõjamuuseumi teadur Lauri Vahtre oma õppejõudu Helmut Piirimäed.

„Eksamineerijana oli ta tudengi poolel,“ seletab Vahtre. „On suur vahe, kas õppejõud on pokkerimängija näoga või elab tudengi jutule kaasa. Oli ka selliseid õppejõude, kes lasksid tudengil põhjalikult rappa minna ja ei liigutanud kulmugi, alles lõpuks ütlesid, et kohtume kahe nädala pärast uuesti. Tema oli just kaasaelaja, kuid see ei tähendanud, et eksam oleks lihtne olnud. Kui ikka ei teadnud, siis kukutas kolinal läbi. Tema eksamid olid ühed hullemad – materjali hulk oli metsik.“

„Üldise arvamuse kohaselt olid tema loengud omal ajal ühed parimad,“ ütleb Vahtre. „Ta oli alati varustatud põhjalike teadmistega ja tema loengud olid tehniliselt head, ta oskas struktureerida. Luges mingi jao kuivemalt ja siis andis auditooriumile lõbusama hetke, rääkis mõne loo. Piirimäe vahelugemised olid omamoodi kuulsad, need olid sageli seotud kauniste daamidega.“