BREAKING: #Spain #Barcelona - Van attack suspect Younes Abouyaaqoub, wearing an explosive vest, has been shot DEAD in Subirats: RTVE pic.twitter.com/aFvHmswiQl

Hispaania politsei usub, et La Rambla tänaval toimunud rünnaku autojuht on Younes Abouyaaqoub. Marokolane Abouyaaqoub oli ainus, kes Barcelona rünnaku ajal autos viibis, vahendab CNN.

On teada, et põgeneja rammis vaid tund pärast tapatöö sooritamist läbi kontrollpunkti. Auto, mida ta põgenemisel kasutas, kuulus ühele tema ohvritest. Ta tappis autos istunud mehe noaga ja sõitis minema, surnukeha autos. Autos tapetud mees on terrorirünnakute viieteistkümnes hukkunu. Kokku on kahes rünnakus kahtlustatavaid (sealhulgas Cambrilsis hukkunud viis terroristi) 12.

Neljapäeva varahommikul toimus Alcanari linnas, mis asub samuti Kataloonias, elumaja plahvatus. Seal lendas õhku suur hulk lõhkeaineid. Üks teooria on, et terroristide tegelik plaan oli korraldada hoopis suurem rünnak ning just pommidega, ootamatu õnnetus Alcanaris sundis neid aga hoopis sõiduvahendeid kasutama. Mõned väljaanded spekuleerivad, et sihtmärgiks oli Barcelona kuulsaim vaatamisväärsus Sagrada Familia katedraal.