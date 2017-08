„Tema aeg oli raske ja väga keeruline oli tollal jääda iseendaks, kuid 19. sajandi võrdlustega selgitas ta õpilastele ära paljud ühiskonna toimimise ja poliitika tegemise mehhanismid,“ meenutab oma õpetajat ja kolleegi emeriitprofessor Helmut Piirimäed ajalooprofessor Aadu Must. „Ta oli võrratu õppejõud, minu põlvkonna tudengid, see on 70ndate aastate üliõpilased, on veendunud, et tegu oli Tartu ülikooli kõige meisterlikuma lektoriga,“ räägib Must. „Tema loengud olid sisukad, intellektuaalselt nauditavad, ta suutis öelda seda, mida toonane ametlik ajalookäsitlus ei öelnud.“ „Kas ta oli dissident? Ei, seda ta ei olnud,“ arutleb Must. „Piirimäe pilas armutult ametlikku kontseptsiooni, mille järgi pidi Rootsi aeg olema kõige hullem, sest nii ei paistnud järgnenud Vene võim nii halb. Näiteks enne Tartu ülikooli 350. aastapäeva õpetati, et rootsiaegne Tartu ülikool polnudki mingi ülikool, sest õppejõududele ei suudetud palka maksta. Tema näitas arhiividokumentide põhjal, et sellal maksti õppejõududele palka kaks korda aastas. Ja jäädi ka võlgu, sest Vene-Rootsi sõda oli käimas ja see on ikka nii, et kui kahurid kõnelevad, siis muusad vaikivad.“

„Piirimäed teatakse kui majanduse, Tartu ülikooli ja Tartu linna ajaloo korüfeed, kuid tegelikult said kõik tema loengutes osalejad korraliku poliitilise ajaloo kursuse,“ ütleb Must. „Läbi ajaloo lahkas ta põhjalikult ühiskonnas toimuvaid protsesse. Näiteks esimeses taasiseseisvunud Eestis valitud riigikogus oli kümnendik ajaloolase diplomiga inimesi. Nii et Eesti riigi taastamises on Piirimäel kindlasti oma roll.“

„Helmut Piirimäe õpetas, et ajalugu tuleb uurida ja kriitiliselt uurida,“ ütleb Must. „Ilma arhiivis töötamiseta ei saa ajalugu uurida. Ning arhiivist ei tohi valida ainult meeldivaid dokumente, kindlasti on ka ebameeldivaid fakte. Tema käe all õppinud teavad kindlasti, kuidas õppida, kuidas leida allikaid ja teavad, mis on allikakriitika.“ „Piirimäe otsis ja väärtustas rahvusvahelisi kontakte,“ meenutab Must. „Ta üritas raiuda akent Euroopasse, kuigi tema unistus töötada Rootsi arhiivides jäi suuresti täitumata. Ta sai seda küll teha, aga ainult episoodiliselt. Ta oli sillaehitaja ka põlvkondade vahel. Ta hindas ja austas Eesti Vabariigi ajaloolaste töid, ta tõi need oma õpilasteni.“