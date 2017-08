Päeval sajab hoovihma laialdaselt. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on sajuhoogude all vaid 16 kraadi piires, kuivematel tundidel tõuseb 19-20 kraadini.

Teisipäeval jääb Eesti madalrõhkkonna mõjusfääri, mille serva mööda kandub lõunavoolus niiskust põhja poole. Öö on vaid üksikute sajuhoogude, aga udulaamadega ja vaikne. Õhutemperatuur on 9-11, rannikul kuni 15 kraadi.

Kolmapäeval jääb Eesti kõrg- ja madalrõhkkonna piirimaile. Öösel on taas sajuhooge harva, päeval laiguti üle Eesti. Põhjakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur langeb sisemaal alla 10 kraadi, rannikul on kuni 15 kraadi, päeval 16-19 kraadi.

Neljapäeval tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Puhub tugev loodetuul, õhtu poole pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 8-13, rannikul kuni 16, päeval 16-20 kraadi.

Reedel saabub uus madalrõhkkond Skandinaaviast üle Läänemere ja selle serva mööda liigub meile veidi soojemat, aga taas ka niiskemat õhku. Öösel jõuavad vihmapilved Lääne-Eestisse ja päeval on saju võimalus kõikjal suur. Tuul puhub läänekaarest ja tugevus võib madalrõhkkonna aktiivsusest olenevalt veel muutuda. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 7-12, rannikul kuni 17 kraadi, päevasooja on 17-20 kraadi, sajupilvede all paar kraadi vähem.