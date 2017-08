„Hando Runnel kehastas 70ndatel ja 80ndatel Eesti kirjanduses rahvuslikku vastupanu okupatsioonile, ta oli varjatult vastaline autor,“ räägib Tartu ülikooli eesti kirjanduse lektor Mart Velsker.

„Mul ei ole küll vettpidavaid andmeid, kuid Runnel on päris kindlasti elusolevatest luuletajatest üks kõige rohkem lauldud autor,“ lisab Velsker. Paljusid rahvalikuks muutunud laule lauldes inimesed sageli enam ei taipagi, et tegu on Runneli luuletustele loodud viisidega. „Näiteks „Oi külad, oi kõrtsid“, see on väga levinud laul ja sageli enam ei mõelda, et need on Runneli kirja pandud read. Nii et jah, tema luule muutub rahvalauluks.“

Runnel on luuletajana erakordne – seda nii loomingu kui ka muu tegevuse poolest. Runnel on siiani ainus kõrghariduseta inimene, kes valitud professoriks ja akadeemikuks – 1992. aastal kutsus Tartu ülikool ta vabade kunstide professoriks ning 2012. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks kirjanduse alal. Luuletajatest kirjastajaid on maailmaski üksikuid, kuid Runnel on üks neist, sest tema eestvõttel asutati kirjastus Ilmamaa.