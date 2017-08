Talleggi linnukasvatusdivisjoni juht Eve Samuli ütles Õhtulehele, et kindlasti ei tohi ükski tibu sellisesse konteinerisse elusana sattuda ning selgitas, mis haudejaamas eile juhtus. „Selle seadmega, mis haudejaamades tibusid purustab – aga see ongi haudejaamades väga levinud seade –, oli olnud eile probleeme ning ei teavitatud haudejaama juhatajat niivõrd kiiresti, kui oleks pidanud.

Me ise mõtleme, et konteineritesse läksid osaliselt terved munad ning mõni tibu võis ka hiljem välja kooruda. Oleme sellise tööõnnetuse pärast väga mures. Püüame oma töötajatele juba ette seletada, et kui selline asi juhtub, kuidas peab sellisel juhul käituda. Ja peame neid lihtsalt ka rohkem koolitama,“ rääkis Eve Samuli.

Samuli ütles, et tema ei ole kuulnud, et varem oleks Talleggis sellist asja juhtunud. “Vahel seade läheb katki ja oodatakse, kuni see parandatakse. Aga see, et pidevalt midagi sellist juhtuks, seda ei ole olnud. Aga olukord oli ka töötajatele ootamatu ning nagu ma ütlesin, me peame neid koolitama,“ rääkis naine.

Kuidas oleks pidanud töötajad toimima? „Nad liiga hilja teavitasid. Oleks selle seadme saanud tunni-kahega korda,“ kinnitas ta.