Inimene tahab olla vaba, ja tahab olla omade keskel. Küüditatud eestlane otsis kontakti teise küüditatud eestlasega. Koos oli natuke vabam. Nalja oli omavahel kergem teha. Ja tulevikust rääkida – polegi vahet, kas tumemeelselt või unistavalt. Võimalus kellegagi siiralt rääkida tähendab usaldamist. Ja usaldus on vabaduse hakatis. Usaldus on rohkem kui sõnamulin, programm või templiga paber. See on sisemine veendumus, väärtus, millele saab rajada tulevikku. Iseenda, oma lähedaste, oma rahva, naaberrahvaste ja miks mitte ka oma kontinendi jaoks.

Tõelisele liberaalile on ka vabadus enamat kui sõnamulin. See on veendumus, et inimese, tema lähedaste, tema rahva, naaberrahvaste ja miks mitte ka kontinendi õigus olla vaba väärib kaitsmist ja et see vajab ka igapäevast hooldamist. Marx kirjeldas ühiskonda konfliktide kaudu - ühiskonnakihtide vastandlikud huvid, armutu klassivõitlus kuni lõpplahenduseni ja mitmed tema järgijad pöörasidki selle madalate instinktide pillerkaareks, kus õigust mõistab kaigas, olgu sõnaline või füüsiline.

Inimesel on rahvus, see ei ole puue, mida peaks varjama nagu nõukogude ajal. Ja inimesel on vabadus kasutada oma rahvustunnet mitte kaikana mistahes värvi müütilise lõpplahenduse saavutamiseks, vaid ikka ja alati usalduse suurendamiseks. See on vabaduse hakatis ning liberaalse demokraatia ja rahvuslikkuse ühisosa. Usaldus muide tagab ka naljategemisvõime säilimise.