Mis on kõige tobedam, ebaviisakam või piinlikum asi, mida su laps kõva häälega teiste inimeste kuuldes öelnud on? Ära muretse. Ühel päeval sa tõenäoliselt naerad selle üle ning kindlasti ei ole sa ainus. Ajakiri Woman's Day leidis mitu tobenaljakat olukorda, kus aus ja siiras lapsesuu vaese ema näost rediseks muutis.

1. „Mu ema ütles, et kui olin kuueaastane, nuttis ta ühel õhtul oma magamistoas. Mina läksin siis ja ütlesin: „Sa vaiksem ei võiks olla? Ma tahan multikat vaadata.““

2. „Olin elektroonikapoes ja arutlesin omaette, et just see telekas mulle meeldib ja seda ma tahaksin. Mu poeg ütles: „Mis vahet seal on, sul pole ju üldse raha!“ Seda umbes 10 inimese kuuldes.“